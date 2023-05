Leo Strizu spune care e avantajul FCSB-ului în fața Farului

Fostul antrenor din acte al FCSB-ului, Leo Strizu crede că roș-albaștri pornesc cu prima șansă în meciul cu Farul, de la Ovidiu. În opinia sa, FCSB stă mai bine decât Farul în ceea ce privește valorile individuale, dar și în defensivă.

„Dacă ar fi să analizez, aș da un plus FCSB-ului, mai ales în atac, pentru că lipsa lui Alibec contează foarte mult. Am jucat atacant, îl înțeleg, un jucător care e mai mult decât matur, dar căruia îi lipsește ceva. Jucătorii tineri s-au adunat în jurul lui și el are un merit și când joacă prost. Gestul lui îl înțeleg.

Aș analiza și departamentul de apărare. La FCSB, de la etapă la etapă, s-a sudat acel cuplu de fundași, Tamm și Dawa. Acolo au variante, spre deosebire de Hagi. Fără

Larie, le va fi greu celor de la Farul.

Cel mai echilibrat e la mijlocul terenului. Contează foarte mult cine înțelege acest meci. Și FCSB, și Farul au jucători care pot rezolva meciul individual. Chiar dacă Farul are anumite trasee bine făcute, Steaua (n.red. FCSB) compensează prin individualitate.

Coman a fost întotdeauna un jucător bun. Este un jucător complet, căruia îi plac și rezolvă duelurile unu la unu”, a spus Leo Strizu pentru Fanatik.