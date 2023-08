Leontin Grozavu a răbufnit după eșecul cu Universitatea Craiova: „Nu e de comentat! Facem aceleași greșeli”

Poli Iași a ajuns la al patrulea eșec în actualul sezon al Superligii, fiind învinsă pe teren propriu de Universitatea Craiova cu 1-4.

„Facem aceleași greșeli! Nu poți să iei patru goluri în 30 de minute”, a răbufnit Leontin Grozavu

Echipa gazdă a deschis scorul spre finalul primei reprize, prin Alin Roman, din lovitură liberă de la marginea careului mare.

Momentul psihologic s-a consumat în minutul 59, când același Roman a fost eliminat, primind al doilea cartonaș galben, după ce i-a dat un cot în față lui Ștefan Baiaram.

Antrenorul Leontin Grozavu este de părere că și în aceste condiții echipa lui nu trebuia să primească 4 goluri în ultima jumătate de oreă.

„Destul de greu de comentat meciul. Până în miinutul 60 am fost o echipă în avantaj. Din minutul 60 nu am existat pe teren. Fotbalul este pentru oameni maturi. Ce s-a întâmplat de acolo e de necomentat.

Arbitrajul nu e de comentat. Nici nu știu dacă a fost roșu direct. E o fază care poate fi discutată. Oricum era eliminare.

Nu am văzut foarte clar, dar cred că a fost al doilea cartonaș galben. Am încredere în Istvan Kovacs. Nu e de comentat. Am avut 60 de minute meciul în mână. Acel gol ne-a destabilizat. Dar nu poți să iei patru goluri în 30 de minute.

Facem analize video și facem aceleași greșeli. Cred că am adus destui jucători, va trebui să strângem rândurile.

Phelipe a venit din Brazilia, eu nu știu să fi ajuns la Botoșani. Am plătit patru bilete de avion ca să-l aducem. Dacă-l convingeau, se ducea la Botoșani. Eu știu ce spunem noi. Noi l-am adus din Brazilia. Cum poți să aduci un jucător la altă echipă?”, a spus Grozavu.