Leontin Grozavu nu-și revine după umilința cu Sepsi: „La pauză trebuia să fac 10 schimbări!”

Echipa Poli Iași a început anul 2024 în genunchi, fiind învinsă, în deplasare, de Sepsi, cu 0-6, în primul meci al etapei a 22-a din Superligă.

„La pauză trebuia să fac 10 schimbări!”, a spus Leontin Grozavu după Sepsi – Poli Iași 6-0

Formația antrenată de Leontin Grozavu a marcat prima, în minutul 19, când Florin Ilie și-a trimis mingea în propria poartă. Celelalte goluri au fost înscrise de Matei (36-p), Păun (42), Kallaku (63), Ştefănescu (85), Bălașa (88-p)

La finalul partidei, tehnicianul a recunoscut că îi este greu să spună ce s-a întâmplat pe teren. „Un rezultat rușinos, ne-am prezentat lamentabil. Face parte din fotbal. Trebuie să fim puternici, tari și să facem mai mult pentru viitor. Începând cu mine, toți am fost de râs.

Specific nouă, când adversarul nu ajunge la poartă, o băgăm noi în propria poartă. Ăsta e fotbalul, trebuie să ne revenim, pentru că altfel vom avea probleme. Toate execuțiile din prima repriză arătau că ne tremură picioarele.

La pauză trebuia să fac 10 schimbări. Toată echipa trebuia schimbată. După un astfel de eșec, lucrurile se văd rău. Suntem la pământ, dar trebuie să ne ridicăm.

Asta a fost, e greu de explicat, frică de a juca, am interpretat fazele greșit. Am făcut cadouri și am picat din punct de vedere mental.

Cam ăștia sunt jucătorii. Numai dacă nu vine vreun Messiah pe parcurs. În tur tot ei au dus greul, trebuie să ne descurcăm”, a declarat Grozavu.

În urma acestui rezultat, Poli Iaşi rămâne pe locul 14, cu 23p. „Avantajul” echipei moldave este că nu poate fi ajunsă prea curând de Dinamo, deoarece diferența este de 7p.