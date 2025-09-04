L’Equipe scrie că CFR Cluj este interesată de Marcus Coco

Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 04 septembrie 2025, ora 22:15,
Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziţionarea jucătorului de bandă dreapta francez Marcus Coco, rămas liber de contract.

Coco a refuzat să semneze cu ruşii de la Akron Togliatti, din cauza contextului politic

După ce l-a adus pe Kurt Zouma, CFR Cluj ar putea semna cu un alt jucător francez. E vorba de Marcus Coco, fost la FC Nantes.

Marcus Coco (29 de ani) a devenit liber de contract în această vară, atunci când înţelegerea sa cu gruparea franceză FC Nantes s-a încheiat.

L’Equipe scrie că „în căutarea unei oferte ieftine”, clubul din Gruia i-ar fi înaintat o ofertă lui Coco. Totuşi, partea românească nu e singura intereată de jucătorul francez care evoluează pentru echipa naţională din Guadelupe. Pe masă a mai apărut o ofertă a israelienilor de la Hapoel Tel Aviv.

Coco, care a refuzat să semneze cu ruşii de la Akron Togliatti, din cauza contextului politic, se va gândi pe cine alege.

