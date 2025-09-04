L’Equipe scrie că CFR Cluj este interesată de Marcus Coco

Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziţionarea jucătorului de bandă dreapta francez Marcus Coco, rămas liber de contract.

Coco a refuzat să semneze cu ruşii de la Akron Togliatti, din cauza contextului politic

După ce l-a adus pe Kurt Zouma, CFR Cluj ar putea semna cu un alt jucător francez. E vorba de Marcus Coco, fost la FC Nantes.

Marcus Coco (29 de ani) a devenit liber de contract în această vară, atunci când înţelegerea sa cu gruparea franceză FC Nantes s-a încheiat.

L’Equipe scrie că „în căutarea unei oferte ieftine”, clubul din Gruia i-ar fi înaintat o ofertă lui Coco. Totuşi, partea românească nu e singura intereată de jucătorul francez care evoluează pentru echipa naţională din Guadelupe. Pe masă a mai apărut o ofertă a israelienilor de la Hapoel Tel Aviv.

Coco, care a refuzat să semneze cu ruşii de la Akron Togliatti, din cauza contextului politic, se va gândi pe cine alege.