Lewandowski, OUT. Decizia luată de Barcelona

Barcelona a anunțat că Robert Lewandowski va lipsi de la ultimul amical al verii, programat pe 10 august contra celor de la Como, din cauza unei accidentări musculare la coapsa stângă.

Clubul declară că revenirea atacantului polonez depinde de ritmul recuperării sale. Lewandowski se află în ultimul an de contract cu Barcelona și are o cotă de piață estimată la 12 milioane de euro.

Noua stagiune La Liga debutează pentru Barcelona pe 16 august pe terenul lui Mallorca.