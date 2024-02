Lewis Hamilton a dezvăluit ce l-a făcut să semneze cu Ferrari: „Cea mai grea decizie pe care am luat-o!”

„Când am semnat în vară (prelungirea – n. r.), era evident că îmi vedeam viitorul la Mercedes, însă la începutul anului a apărut o oportunitate şi am decis să profit de ea.

Am impresia că aceasta este cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau vreodată, sunt legat de Mercedes de 26 de ani. M-au susţinut şi am trăit împreună o aventură incredibilă, care a marcat istoria sportului şi de care sunt foarte mândru. Dar, în cele din urmă, eu îmi scriu povestea şi am simţit că e timpul să deschid un nou capitol”, a declarat Lewis Hamilton, conform theathletic.com.