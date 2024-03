Lewis Hamilton anticipează încă un sezon dezastruos în F1: „Nu e distractiv să termini pe locul 9”

Pilotul britanic Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial, crede că nici în acest sezon nu va avea vreo șansă să câștige o cursă.

„Nu e distractiv să termini pe locul 9”, recunoaște Lewis Hamilton

El și colegul lui de la Mercedes, George Russell, au avut mari probleme în virajele în care se rula cu viteză maximă. Plecat de pe locul 8, Hamiltoin a terminat cursa al douălea.

Inclusiv directotul echipei, Toto Wolff, a recunoscut că a existat o problemă „fundamentală” cu mașina.

„Va fi o provocare în următoarele curse. Cred că vor fi dezavantajați în toate circuitele de mare viteză. Dar suntem buni în cele unde curbele se iau cu viteză mică sau medie.

Parcă eram într-o categorie inferioară când încercam să mă iau la întrecere cu băieții din jurul meu. Nu aș spune că mă distrez. Să termin pe locul al nouălea cu siguranță nu este distractiv.

Dar mă bucur de cursa propriu-zisă. Am tras cât de tare am pșutut, am forțat mașima la maximum, iar asta mă mulțumește”, a declarat el.

„Mai avem mult până să ajungem la performanțele echbipelor din fața noastră”, transmite Lewis Hamilton

Hamilton spune că există și aspecte pozitive. „Mașina este bună la viteză mică. Trebuie să adăugăm multă sarcină la viteză mare. Dacă am putea face asta, sunt șanse să ne luptăm pentru victorii de etapă. Dar mai am de lucru.

Este frustrant să fii 3 ani la rând aproape în aceeași poziție. Este greu, dar vom lăsa capul jos și vom continua să muncim.

Știu că toți cei din echipă fac eforturi mari, dar cu siguranță trebuie să facem schimbări majore.

Te uiți la cele trei echipe care sunt în fața noastră și este evident că mai avem mult până să ajungem la performanțele lor”, a mai transmis britanicul, potrivit Moto Sport.