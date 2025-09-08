Lewis Hamilton, emoționat după debutul cu Ferrari la Marele Premiu al Italiei: „Un vis devenit realitate

Lewis Hamilton a trăit momente deosebite la Monza, în prima sa cursă pentru Ferrari în Marele Premiu al Italiei, marcate de emoții puternice și susținerea impresionantă a fanilor italieni. După o penalizare care l-a obligat să ia startul de pe locul zece, pilotul britanic a reușit o revenire notabilă, terminând pe poziția a șasea, în spatele câștigătorului Max Verstappen și a celor doi piloți McLaren, care au completat podiumul.

Hamilton a povestit că, în ciuda poziției de la care a plecat și a traficului dificil, a oferit spectaculoase depășiri și a fost mulțumit de performanța mașinii Ferrari.

Un moment special pentru el a fost primirea călduroasă a tifosi, fanii Ferrari, care l-au susținut intens chiar dacă echipa nu a urcat pe podium.

`Au fost câteva depăşiri bune. A fost dificil, ţinând cont de poziţia de pe care am plecat, să prind toate celelalte maşini. Am stat în trafic ceva timp, am pierdut timp şi mi-am distrus pneurile.

Dar sunt fericit per total pentru performanţa maşinii şi cred că e tot ce am fi putut obţine. Poate am fi putut să ne clasăm pe locul 5, dacă am fi făcut un undercut cu Mercedes, dar am ratat această şansă.

(Despre fanii italieni care l-au încurajat la primul Mare Premiu al Italiei cu Ferrari) E tot ce mi-aş fi putut dorit. Bineînţeles, îţi doreşti să lupţi pentru primele locuri, dar e incredibil ce am primit la final. E vorba doar despre Ferrari pe lângă circuit.

E un vis să pilotez pentru această echipă şi vreau doar să muncesc cât de mult pot pentru a sta într-o zi pe cea mai înaltă poziţie a podiumului. Ăsta e visul meu”, a declarat Lewis Hamilton, după primul Marel Premiu al Italiei alături de Ferrari, conform formula1.com.