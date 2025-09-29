Lewis Hamilton este în doliu: „A trebuit să iau cea mai grea decizie din viaţa mea şi să-mi iau rămas bun”

Pilotul scuderiei Ferrari, Lewis Hamilton a anunţat luni că Roscoe, câinele său, care devenise mascota paddock-ului de Formula 1, a murit din cauza unei pneumonii.

„Să-l am alături, să-l iubesc atât de mult şi să fiu iubit la rândul meu a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri din viaţa mea”, a transmis britanicul

Hamilton anunţase încă de vinerea trecută că Roscoe, care suferea de pneumonie, a fost plasat în comă, iar pilotul Ferrari a ratat testele Pirelli de la Mugello pentru a rămâne lângă patul animalului său de companie.

Britanicul a postat luni un alt mesaj pe reţelele de socializare pentru a anunţa că buldogul său englez, în vârstă de 12 ani, a murit duminică seara, eutanasiat.

„După patru zile de tratament în care a luptat cu toată puterea, a trebuit să iau cea mai grea decizie din viaţa mea şi să-mi iau rămas bun de la Roscoe”, a scris Hamilton.

„Mă simt atât de recunoscător şi onorat că am putut să-mi împărtăşesc viaţa cu un suflet atât de frumos, un înger şi un prieten adevărat.

A-l aduce pe Roscoe în viaţa mea a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată şi voi preţui mereu amintirile pe care le avem împreună. Chiar dacă l-am pierdut deja pe Coco [buldogul lui de 6 ani, care a decedat în 2020], nu m-am confruntat niciodată cu faptul că mi-am plasat câinele în comă, lucru pe care mama şi câţiva prieteni l-au trăit deja.

Este o experienţă foarte dificilă şi mă simt aproape de oricine a pierdut vreodată un animal de companie. Chiar dacă este foarte greu, să-l am alături, să-l iubesc atât de mult şi să fiu iubit la rândul meu a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri din viaţa mea”, a încheiat Lewis Hamilton.