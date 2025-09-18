Leyanis Perez Hernandez a devenit campioană mondială la triplusalt la Tokyo, pe o ploaie torențială

Cubaneza Leyanis Perez Hernandez fusese cel mai bun concurent tot anul, dar odată cu revenirea celei mai mari triplusătitoare din istorie, Yulimar Rojas, după o absență de doi ani, scena era pregătită pentru o finală interesantă la CM de atletism de la Tokyo 25.

Thea LaFond este prima atletă din Republica Dominicană care a câștigat o medalie mondială

Aura din jurul cvadruplei campioane mondiale și deținătoare a recordului mondial din Venezuela este atât de puternică încât șansele lui Rojas de a-și adăuga al cincilea titlu mondial erau imposibil de ignorat.

Totuși, Perez Hernandez, care a câștigat primul ei titlu la CM în sală de la Nanjing din acest an, a ajuns la Tokyo cu un moral deosebit după un sezon internațional excelent și nu era dispusă să fie refuzată.

Pe o ploaie torențială, cubaneza de 23 de ani a condus competiția de la început până la sfârșit, sărind de două ori 14,94 m, subliniindu-și superioritatea. Oricare dintre cele mai bune trei sărituri ale sale ar fi fost suficiente pentru victorie.

Prin stabilirea conducerii mondiale, o îmbunătățire cu un centimetru față de performanța sa victorioasă de la Nanjing, ea a încheiat un sezon în care a câștigat tot ce a contat, inclusiv finala Ligii de Diamant Wanda de la Zurich.

Pentru un moment de suspans în runda a șasea, a părut că Thea LaFond, campioana olimpică, putea smulge titlul, reușind cea mai mare săritură a anului, dar în cele din urmă a fost măsurată cu 14,89 m, suficient de bună pentru medalia de argint.

După ce a câștigat prima medalie olimpică pentru Republica Dominicană anul trecut, ea a scris o altă felie de istorie ca prima femeie din țara sa care a câștigat o medalie la CM.