Leylah Fernandez, campioană la turneul WTA 250 de la Osaka

Canadianca Leylah Fernandez, cap de serie numărul 4 și locul 27 WTA, a câștigat turneul WTA 250 de la Osaka, competiție cu premii totale de 275.094 de dolari.

Fernandez s-a impus în finală în fața cehoaicei Tereza Valentova, în vârstă de 18 ani, scor 6-0, 5-7, 6-3, după un meci care a durat două ore și 11 minute.

În semifinale, jucătoarea canadiană a învins-o pe Sorana Cîrstea, iar Valentova a trecut de Jaqueline Cristian. Pentru Fernandez, în vârstă de 23 de ani, acesta este al cincilea titlu al carierei.