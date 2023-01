Liber de contract, Cristi Tănase a anunțat ce planuri are pentru viitor: ”Am discutat cu ei!”

Cristi Tănase este liber de contract după ce a plecat de la FC Argeș.

Fotbalistul susține că nu a discutat cu nimeni până în acest sezon.

”Deocamdată, nu am discutat cu nimeni. Atunci când am plecat de la Pitești, au fost ceva discuții cu Chiajna, cu primarul Tănase. Apoi, am zis că Liga 2 nu prea e pentru mine și am zis să mai stau.

Și știi cum e… trece timpul. Nu știu dacă mai pot să mai joc. Mă gândesc la retragere. Nu sunt sută la sută sigur, dar nu vreau să mă duc în Liga 2 sau prin nu știu alte orașe.

Cam 80% aș vrea să agăț ghetele în cui. Dacă e să fie vreo propunere bună, da, altfel, nu are rost”, a declarat Cristi Tănase, citat de As.ro.