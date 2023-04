Liderul galeriei Rapidului: Îi cerem public demisia lui Mutu! E debandadă, nu se mai poate!

Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, i-a cerut public demisia lui Adrian Mutu.

„După șase meciuri fără victorie este și normal să cerem o schimbare. La Rapid, pe antrenor îl țin rezultatele. Au fost antrenori mari care nu au avut rezultate și au fost nevoiți să ridice mâna. La finalul meciului, după această înfrângere, am considerat că trebuie să cerem demisia.

Cred că trebuie un șoc la echipă. Îi cerem public demisia lui Adi Mutu. Nu suntem mulțumiți de felul în care arată Rapidul. Nu joacă nimic.

Întotdeauna antrenorul este răspunzător de rezultatele echipei. Pentru el este o meserie, pentru mine e ordin. Echipa nu joacă. Adi Mutu este răspunzător pentru ce arată Rapidul și cum arată Rapidul”, a declarat Liviu Ungurean, potrivit Fanatik.

„Nu intru în contre cu Adrian Mutu și nu stau să comentez ce a ieșit el să spună. Problema este că la Rapid este o criză de rezultate, sunt șase meciuri fără victorie. Am ajuns la limitele noastre.

Într-un an și două luni de când e Mutu la Rapid, am văzut o repriză de fotbal cu Farul și meciul cu Voluntari. Este debandadă. La Rapid nu mai sunt rezultate. Asta că suntem în play-off nu trebuie să ne-o repete ca la copiii de grădiniță.

Am avut răbdare, am trecut peste înfrângeri, dar nu se mai poate. Jucătorii ce vină să aibă, atâta pot. Dar într-un an și două luni tu nu faci un prim 11? Sunt foarte multe lucruri care nu sunt la locul lor.

La Rapid trebuie făcut un șoc, trebuie făcută curățenie, rapidiștii își pierd răbdarea. Mai bine stau în Liga 3 și ne distrăm decât să fim ciuca bătăilor în prima ligă, cu niște mercenari. Președintele, antrenorul, să iasă public să ne spună ce se întâmplă acolo.

Eu cred că s-a tras un semnal de alarmă serios. Trebuie să fie făcută curăţenie. Nu putem merge înainte ca nişte oi”, a mai precizat liderul galeriei Rapidului, potrivit sursei citate.