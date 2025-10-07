Liga 2: ASA Târgu Mureş a învins Gloria Bistriţa

Formaţia ASA Târgu Mureş a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Gloria Bistriţa, în etapa a noua a Ligii a II-a.

Golurile au fost marcate de Mageruşan (18-penalti), Ekollo (45+1) şi Zukanovic (70).

În clasament, ASA Târgu Mureş ocupă locul 4, cu 19 puncte, iar Gloria este pe locul 19, cu 6 puncte.

Lider în Liga 2 este Corvinul Hunedoara, cu 23 de puncte.