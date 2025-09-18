Liga 2: CSM Ceahlăul a cerut intrarea în insolvenţă

CSM Ceahlăul, grupare din Liga 2, a cerut intrarea în insolvenţă şi a ales această variantă pentru a-şi proteja activitatea. Preşedintele Angelo Alistar a transmis că CSM Ceahlăul va continua şi va avea linişte din mai multe puncte de vedere odată cu apariţia acestei situaţii.

”Datoriile către stat pot fi eşalonate şi acest lucru ar fi marele câştig, dacă ni se aprobă cerere de intrare în insolvenţă. După ce am discutat în vestiar, le transmit jucătorilor şi pe această cale că soluţia aleasă este cea mai bună opţiune în prezent. Din punct de vedere sportiv nu suntem afectaţi, aşa că avem cale liberă de a ne implica în lupta pentru play-off. Sper să avem şi puterea aceasta. Sunt în continuare întârzieri la salarii, dar am încredere că lucrurile se vor linişti şi din acest punct de vedere”, a declarat Angelor Alistar.

Oficialul nostru a mai transmis că sunt discuţii pentru atragerea de noi sponsori. ”Nu stăm cu mâinile în sân şi aşteptăm să ne cadă din cer ceva, dar situaţia generală din ţară afectează pe toată lumea. Privim însă cu încredere şi cu speranţă spre viitor din toate punctele de vedere”, a mai precizat Angelo Alistar.

CSM Ceahlăul are duminică următorul meci, la ASA Târgu Mureş, urmând ca înfruntarea să fie transmisă în direct, de la ora 11:00, pe Digi Sport şi Prima Sport.