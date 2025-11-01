Liga 2: O nouă victorie pentru liderul Corvinul / Rezultatele de sâmbătă

Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Gloria Bistriţa, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.

Corvinul este lider în clasament, cu 32 de puncte (10 victorii, două remize). Pe locul doi se află FC Bihor, care are 25 de puncte.

Rezultatele partidelor de sâmbătă:

Metalul Buzău – Câmpulung Muscel 4-0

Ceahlăul Piatra Neamţ – Olimpia Satu Mare 1-0

FC Bacău – CSC Şelimbăr 1-1

Gloria Bistriţa – Corvinul Hunedoara 0-1

CSM Slatina – Chindia Târgovişte 1-1

CS Tunari – CSM Reşiţa 0-1

CS Afumaţi – ASA Tg. Mureş 2-1

Duminică se vor disputa partidele Steaua Bucureşti – CSC Dumbrăviţa şi Concordia Chiajna – CS Dinamo, iar confruntarea FC Voluntari – Sepsi OSK va avea loc marţi.