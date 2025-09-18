Liga Campionilor: Din cauza unei defecţiuni la avion, echipa AS Monaco va ajunge la Bruges abia joi

Jucătorii echipei AS Monaco, care ar fi trebuit să ajungă miercuri în Belgia pentru meciul de joi din Liga Campionilor împotriva FC Bruges, vor ajunge la destinaţie cu doar câteva ore înainte de joc din cauza unei defecţiuni la avionul lor, informează AFP.

„O defecţiune a sistemului de aer condiţionat a împiedicat avionul să decoleze din Nisa”, a precizat un reprezentant al UEFA, în timp ce pe reţelele sociale circulă imagini cu jucătorii ASM, fără tricouri şi transpiraţi.

Conform informaţiilor disponibile, monegascii ar trebui să ajungă în Belgia la începutul după-amiezii de joi.

Partida FC Bruges – AS Monaco se va disputa joi, de la ora 19.45.