Liga Campionilor: Erling Haaland a devenit cel mai rapid jucător care a atins pragul de 50 de goluri

Norvegianul Erling Haaland a doborât un record, joi, la meciul Manchester City – Napoli: el a marcat al 50-lea gol în 49 de apariţii în Liga Campionilor, devenind cel mai rapid jucător care a atins acest prag.

Haaland a reuşit performanţa în 49 de meciuri, cu 13 mai puţine decât Ruud Van Nistelrooy, fostul deţinător al recordului.

În clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor, Erling Haaland este pe locul nouă, la egalitate cu francezul Thierry Henry. Pe primul loc se află Cristiano Ronaldo, cu 140 de reuşite.