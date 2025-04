Liga Campionilor: Hansi Flick le cere jucătorilor Barcelonei să rămână concentraţi după 4-0 cu Dortmund. „Categoric încă nu suntem calificaţi!”

Echipa FC Barcelona a dispus cu 4-0 de Borussia Dortmund în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, miercuri, însă tehnicianul Hansi Flick nu este de acord cu sugestiile că formaţia sa şi-a asigurat deja calificarea în semifinale, relatează Reuters.

Flick a minimalizat avantajul considerabil al Barcelonei înaintea returului de săptămâna viitoare din Germania.

„”Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu… Categoric încă nu suntem calificaţi! Nu ştii niciodată ce se va întâmpla pentru că fotbalul este un sport nebun”, a declarat Flick pentru Movistar Plus.

„Pentru a merge mai departe trebuie să jucăm la Dortmund aşa cum am făcut-o astăzi (n.r. – miercuri), fără să facem greşeli. Am jucat foarte bine şi când joci aşa marchezi goluri, ceea ce s-a şi întâmplat”.

Robert Lewandowski a marcat miercuri de două ori împotriva vechiului său club, după ce Raphinha a deschis scorul, în timp ce Lamine Yamal a închis tabela.

„Lewandowski, Yamal şi Raphinha sunt geniali şi foarte importanţi pentru noi, dar la fel sunt şi apărarea noastră şi cei care vin de pe bancă”, a declarat Flick.

„Ei au arătat că pot avea rapid un impact şi pot ajunge la acelaşi nivel ca cei care au fost pe teren de la început. În acest moment al sezonului, cu acest program, este atât de important să păstrăm toate poziţiile proaspete. Aşadar, profunzimea echipei este esenţială. Am jucat la un nivel foarte ridicat, dar am făcut unele greşeli şi ne putem îmbunătăţi. Dortmund are jucători foarte rapizi, dar ne-am apărat foarte bine. Sunt foarte fericit”.