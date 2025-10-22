Liga Campionilor la handbal masculin va fi extinsă de la 16 la 24 de echipe din 2026/2027

Liga Campionilor la handbal masculin se va extinde de la 16 echipe participante în prezent la 24 începând cu sezonul 2026-2027, conform noului format al competiției aprobat marți, la Viena, de Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal (EHF), informează EFE.

Se trece de la două grupe de câte 8 echipe fiecare la șase grupe de câte 4

După cum a explicat EHF, într-un comunicat, reforma este rezultatul unui ”proces profund de dezbatere’, care a implicat ‘principalele părți interesate’ ale handbalului european, cum ar fi cluburile, ligile și federațiile.

În cadrul noului format, cea mai importantă competiție continentală va trece de la două grupe de câte opt echipe fiecare în prima fază la șase grupe de câte patru echipe, care vor concura într-un format de ligă tur-tur.

Primele două echipe din fiecare grupă vor avansa în faza a doua, în timp ce echipele care termină pe locurile 3 și 4 vor avansa în EHF European League, a doua competiție continentală.

Cele douăsprezece echipe care se califică în faza secundă vor fi împărțite în două grupe de câte șase, care se vor înfrunta, ca în prima rundă, în meciuri tur-tur.

Primele patru echipe din fiecare grupă vor avansa în sferturile de finală, iar cele patru echipe câștigătoare își vor asigura biletele pentru turneul Final 4 de la Koln, care va găzdui ultimul act al Ligii Campionilor cel puțin până în 2029, conform celui mai recent acord încheiat între orașul german și EHF.

La rândul lor, cele două echipe clasate pe locul cinci în faza a doua a Ligii Campionilor vor avansa în optimile de finală ale EHF European League, în timp ce echipele care termină pe locul șase vor fi eliminate din competițiile continentale.

Noul format al Ligii Campionilor va fi însoțit de o reformă a celei de-a doua competiții continentale, European League, care va începe direct cu 32 de echipe, după eliminarea actualei runde de calificare.

Primele două echipe din fiecare grupă vor juca o rundă eliminatorie cu două manșe, alături de cele douăsprezece echipe care nu au reușit să avanseze din prima rundă a Ligii Campionilor.

Câștigătoarele acestor meciuri – 14 echipe în total – vor avansa în optimile de finală, care vor include și cele două echipe care au terminat pe locul cinci în fiecare dintre cele două grupe din runda a doua a Ligii Campionilor.

Această rundă va stabili cele opt echipe care se vor lupta în sferturile de finală pentru cele patru locuri puse în joc pentru turneul Final 4 al EHF European League.

O reformă a competițiilor continentale intercluburi va fi implementată și în handbalul feminin european începând cu sezonul 2027-2028, după cum a anunțat EHF.