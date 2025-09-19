Liga Campionilor: Victorie pentru FC Bruges, remiză în confruntarea FC Copenhaga – Leverkusen
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat vineri, 19 septembrie 2025, ora 08:13,
Formaţia FC Bruges a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa AS Monaco, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor. Tot miercuri, FC Copenhaga a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 2-2.
FC Bruges – AS Monaco 4-1
Au marcat: Tresoldi ’32, Onyedika ’39, Vanaken ’43, Diakhon ’75 / Fati ‘90+2
În minutul 10, Monaco a ratat un penalti prin Akliouche.
FC Copenhaga – Bayer Leverkusen, scor 2-2
Au marcat: Larsson ‘9, Robert ’87 / Grimaldo ’82, Hatzidiakos ‘90+1 (autogol)