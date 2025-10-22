Liga Campionilor: Victorii pentru Athletic Bilbao şi Galatasaray. Bilbao a revenit de la 0-1, după ce Qarabag a deschis scorul în minutul 1

Formaţia Athletic Bilbao a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Qarabag, într-un meci din etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor, în care învinşii au marcat în minutul 1.

Qarabag a înscris prin Leandro Andrade, în minutul 1.

Pentru Bilbao au marcat Guruzeta ’40, ’88 şi Navarro ’70.

La Istanbul, Galatasaray a învins cu 3-1 echipa Bodo/Glimt. Învingătorii au marcat prin Osimhen ‘3, ’33 şi Yunus Akgun ’60. Pentru Bodo/Glimt a înscris Helmersen, în minutul 75.