Liga Campionilor: Victorii pentru FC Barcelona şi Manchester City / Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, Sporting a învins-o clar pe Kairat

Formaţia Manchester City a învins cu scorul de 2-0 Napoli, joi seară, în faza principală a Ligii Campionilor. Tot joi, Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, scor 5-1, Sporting s-a impus cu 4-1 în confruntarea cu Kairat şi FC Barcelona a câştigat cu 2-1 în faţa grupării Newcastle.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray 5-1

Au marcat: Sanchez ’37 (autogol), Can Uzun ‘45+2, Burkardt ‘45+4, ’66, Knauff ’75 / Akgun ‘8

Manchester City – Napoli 2-0

Au marcat: Haaland ’56, Doku ‘65

În minutul 21, de la Napoli a fost eliminat Di Lorenzo.

Newcastle United – FC Barcelona 1-2

A marcat: Gordon ’90 / Rashford ’58, ‘67

Sporting Lisabona – Kairat Almaty 4-1

Au marcat: Trincao ’44, ’64, Santos ’66, Quenda ’68 / Edmilson ‘86

În minutul 21, Hjulmand (Sporting) a ratat un penalti.