Liga Campionilor: Victorii pentru FC Barcelona şi Manchester City / Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, Sporting a învins-o clar pe Kairat
Formaţia Manchester City a învins cu scorul de 2-0 Napoli, joi seară, în faza principală a Ligii Campionilor. Tot joi, Eintracht Frankfurt a umilit-o pe Galatasaray, scor 5-1, Sporting s-a impus cu 4-1 în confruntarea cu Kairat şi FC Barcelona a câştigat cu 2-1 în faţa grupării Newcastle.
Eintracht Frankfurt – Galatasaray 5-1
Au marcat: Sanchez ’37 (autogol), Can Uzun ‘45+2, Burkardt ‘45+4, ’66, Knauff ’75 / Akgun ‘8
Manchester City – Napoli 2-0
Au marcat: Haaland ’56, Doku ‘65
În minutul 21, de la Napoli a fost eliminat Di Lorenzo.
Newcastle United – FC Barcelona 1-2
A marcat: Gordon ’90 / Rashford ’58, ‘67
Sporting Lisabona – Kairat Almaty 4-1
Au marcat: Trincao ’44, ’64, Santos ’66, Quenda ’68 / Edmilson ‘86
În minutul 21, Hjulmand (Sporting) a ratat un penalti.