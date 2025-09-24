Liga Europa: 102 ultraşi ai echipei AS Roma, reţinuţi înaintea meciului cu Nice

O sută două persoane identificate de poliţie ca fiind ultraşi ai AS Roma care voiau să se ia la bătaie cu suporterii OGC Nice au fost reţinute marţi seara la Nisa, în preziua meciului dintre cele două echipe, din Liga Europa, au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

„Deţinătorii de arme sau arme improvizate” au fost „plasaţi în custodia poliţiei şi puşi la dispoziţia justiţiei sub autoritatea procurorului republicii din Nisa”, a explicat prefectura Alpes-Maritimes într-un comunicat, precizând că „toate armele găsite au fost confiscate”.

Peste 400 de poliţişti vor fi mobilizaţi în această seeară pentru a „preveni orice tulburare a ordinii publice atât în centrul oraşului Nisa, cât şi în perimetrul imediat al stadionului şi în împrejurimile acestuia”.

Meciul Nice – AS Roma, din faza principală a Ligii Europa, este programat la ora 22.00.