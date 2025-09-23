Liga Europa. Cine va arbitra meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 23 septembrie 2025, ora 13:10,
Arbitrul eston Kristo Tohver va conduce la centru meciul Go Ahead Eagles – FCSB, programat, joi, în prima etapă a Ligii Europa.
Kristo Tohver va fi ajutat la cele două linii de Silver Koiv şi Sander Saga, în timp ce rezervă va fi Kevin Kaivoja.
În Camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod şi portughezul Tiago Martins.
Partida de joi se dispută de la ora 19.45.
Campioana României va mai înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad şi FC Basel.