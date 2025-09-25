Liga Europa: Egalitate la meciul arbitrat de Radu Petrescu, victorie pentru AS Roma în confruntarea cu Nice. Rezultatele de miercuri

Formaţia AS Roma a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa OGC Nice, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa, meci la care brazilianul Dante a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp din istoria competiţiei.

Dante (Nice) are 41 de ani şi 341 de zile (41 de ani, 11 luni şi 6 zile) şi l-a detronat pe spaniolul Joaquin, care avea 41 de ani, 7 luni şi 23 de zile când a jucat ultima dată în această competiţie pentru Betis Sevilla, împotriva Mancheste United, în 2023.

Tot miercuri, Radu Petrescu a arbitrat confruntarea Steaua Roşie Belgrad – Celtic Glasgow, scor 1-1.

Rezultatele partidelor de miercuri:

Dinamo Zagreb – Fenerbahce 3-1

Steaua Roşie Belgrad – Celtic 1-1

Freiburg – Basel 2-1

Malmo – Ludogoreţ Razgrad 1-2

Nice – AS Roma 1-2

Betis – Nottingham Forest 2-2

Sporting Braga – Feyenoord 1-0