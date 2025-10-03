Liga Europa: Înfrângeri pentru AS Roma, Celtic şi Panathinaikos

Echipa italiană AS Roma a pierdut joi, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia franceză Lille, într-un meci din etapa a doua a grupei în Liga Europa. Printre echipele învinse pe teren propriu în această etapă s-au mai numărat Celtic Glasgow şi Panathinaikos Atena.

La Roma, prima repriză a însemnat doar golul reuşit de Hakon Arnar Haraldsson încă din minutul 6. Gasperini a schimbat dupa pauză, trimiţând în teren oameni care să poată înscrie. Celik a obţinut chiar un penalti, în minutul 80, însă portarul Berke Ozer a apărat la şutul lui Matias Soule şi AS Roma a pierdut la limită, 0-1 cu Lille. Francezii se află la a doua victorie din două meciuri, în timp ce AS Roma are trei puncte.

Rezultate înregistrate joi, în etapa a doua din Liga Europa:

Bologna – Freiburg 1-1 (Orsolini 29 / Adamu 57 penalti);

Celtic Glasgow – Sporting Braga 0-2 (Ricardo Horta 20, G. Martinez 85);

FCSB – Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11, 36);

Fenerbahce Istanbul – OGC Nice 2-1 (Akturkoglu 3, 25 / Omoruyi 37 penalti);

Ludogoreţ – Betis Sevilla 0-2 (Lo Celso 31, Son 53 autogol);

Panathinaikos Atena – Go Ahead Eagles 1-2 (Swiderski 55 / Smit 75, 82);

AS Roma – Lille 0-1 (Haraldsson 6);

Brann Bergen – FC Utrecht 1-0 (Magnusson 41);

Viktoria Plzen – Malmo FF 3-0 (Vydra 34, Durosinmi 44, Spacil 53).