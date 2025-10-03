Liga Europa: Ionuţ Radu a câştigat duelul cu Lucescu Jr, Celta – PAOK 3-1

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, în etapa a doua din Liga Europa.

Grecii au deschis scorul pe Balaidos, prin Giakoumakis, în minutul 37, însă gazdele au reacţionat şi Iago Aspas a egalat până la pauză, pentru ca Borja Iglesias să aducă în avntaj formaţia lui Ionuţ Radu, în minutul 53. Swedberg a dus diferenţa la două goluri, în minutul 71 şi Celta Vigo – PAOK Salonic a fost 3-1.

Ionuţ Radu a fost integralist la învingători, care au reuşit primul succes în Liga Europa şi ocupă poziţia a 13-a. PAOK rămâne cu un singur punct, pe locul 28.