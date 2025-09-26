Liga Europa: Victorie la scor a lui Panathinaikos în Elveţia, 4-1 cu Youg Boys Berna / Rezultatele de joi

Echipa greacă Panathinaikos Atena a învins joi seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia elveţiană Young Boys Berna, viitoarea adversară a grupării bucureştene FCSB, în prima etapă din Liga Europa.

Grecii lui Christos Kontis au avut zece minute incredibile la Berna şi conduceau cu 3-0 în minutul 19. Golul lui Janko, înscris după o plasare greşită a portarului oaspete nu a fost începutul unei reveniri pentru Youg Boys. Adversara FCSB-ului din etapa următoare a pierdut în cele din urmă cu 1-4 şi aşteaptă duelul cu băieţii lui Charalambous.

La Stuttgart, cu Ionuţ Radu titular, Celta Vigo a cedat la limită, 1-2, după o primă repriză în care portarul român a fost imbatabil. Germanii au înscris de două ori în partea secundă, iar reuşita lui Borja Iglesias a venit prea târziu pentru Celta.

Francezii de la Olympique Lyon s-au impus la Utrecht, scor 1-0, într-un meci condus la centru de Horaţiu Feşnic, ajutat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei la cele două tuşe.

Rezultate înregistrate joi în meciurile primei etape din Liga Europa:

Glasgow Rangers – Genk 0-1 (Hyeon-Gyu Oh 55);

Salzburg – FC Porto 0-1 (William Gomes 90+3);

Aston Villa – Bologna 1-0 (McGinn 13);

Ferencvaros – Viktoria Plzen 1-1 (Pesic 90+4 / Durosinmi 16);

Young Boys Berna – Panathinaikos Atena 1-4 (Janko 25 / Swiderski 10, Zaroury 13, 19, 58);

VfB Stuttgart – Celta Vigo 2-1 (Bouanani 51, El Khannouss 68 / Borja Iglesias 86);

FC Utrecht – Olympique Lyon 0-1 (Tessmann 75);

Lille – Brann 2-1 (Igamane 54, Giroud 80 / S. Magnusson 60);

Go Ahead Deventer – FCSB 0-1 (Miculescu 13).