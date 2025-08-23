Ligue 1: PSG, campioana Europei, a trecut greu de Angers, scor 1-0

Echipa franceză PSG, deţinătoarea Ligii Campionilor, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Angers, în a doua etapă din Ligue 1.

Având câţiva jucători importanţi indisponibili, Luis Enrique a aruncat pe teren, cu Angers, tot ce mai avea bun în lot, dar Dembele a ratat un penalti în minutul 27 şi la pauză s-a intrat fără gol marcat. Fabian Ruiz a deblocat tabela în minutul 50, aducându-i pe parizieni în avantaj. şi chiar dacă la PSG au intrat Goncalo Ramos, Zaire-Emmery sau Kang-in Lee, campioana Europei nu a mai înscris, iar PSG – Angers a fost 1-0.

Pentru parizieni este a doua victorie consecutivă, ei având şase puncte. Angers are trei puncte.