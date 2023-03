Limbaj suburban al al lui Adrian Mititelu jr: „Acest idiot cu probleme psihice se erijează în şeful galeriei”

Familia Mititelu continuă disputa cu Andrei Preda, supranumit Gogoaşă, de această dată prin fiul patronului FC U Craiova 1948.

„Acest idiot se erijează în şeful galeriei”, spune Adrian Mititelu jr despre Andrei Preda

Adrian Mititelu jr este revoltat de atitudinea lui Andrei Preda, cunoscut ca „Gogoaşă”, unul dintre liderii galeriei.

„De multe ori adevărul e undeva la mijloc, dar noi am avut mereu intenţiile cele mai bune. Acest idiot (n.r. Andrei Preda, supranumit Gogoaşă), scuză-mi termenul, se erijează în şeful galeriei. Şeful galeriei este Sorin Chipeşu, nu este Andrei Preda.

Acest om cu probleme psihice se erijează în şeful galeriei, dar galeria nu ştie cum să scape de el mai repede, pentru că şi-au dat seama că încearcă să-i atragă într-un război pe care îl are el personal cu tatăl meu.

Am auzit că au avut un mic conflict între ei acolo la meciul cu Mioveni. Numai ei au de suferit pentru că inclusiv jucătorii nu s-au mai dus să-i salute după meci când au văzut că se luaseră la bătaie între ei.

Este o nebuloasă, echipa merge atât de bine ca niciodată, iar tu stai să înjuri, să afişezi bannere cu mine. El face multe lucruri fără ca ceilalţi membri să ştie de ele.

A atras Peluza Sud în acest război personal, însă acest lucru va mai dura puţin. Toţi membrii galeriei îşi vor da seama că sunt nişte pioni în războiul lui cu tatăl meu”, a declarat Adrian Mititelu jr, pentru fanatik.ro.

„Avem şi noi armele necesare pentru a-i combate”, avertizează Adrian Mititelu jr

La începutul lunii trecute, Andrei Preda a precizat că se află în război cu Adrian Mititelu din 2005. „Noi îl contestăm că a distrus fotbalul în Craiova”, spunea el.

Fiul patronului echipei din Bănie susține că are armele necesare pentru a-l combate. „Echipa are şanse la play-off, a recuperat atâtea puncte, joacă extraordinar, are perspective extraordinare pentru sezonul viitor şi pentru etapele care au mai rămas, şi tu pentru ce ai nevoie de acest război?

Pentru ce motiv vociferezi? Ce s-a întâmplat? Este exclus să-şi mai primească avantajele care le avea de la noi. Este o creaţie a tatălui meu acest băiat şi nu vreau să mai vorbesc mult despre el că îi dau importanţă şi asta îşi doreşte.

El niciodată cât mai trăiesc eu pe această lume nu va mai primi un leu de la familia Mititelu. Niciodată. Şi dacă are ceva să-mi spună, să o facă în faţă, nu pe Facebook, pe reţelele de socializare, dacă e atât de ultras şi de mare făptaş. El o atacă pe sora mea, pe mama mea, pe nepoţii mei.

Este un teribilist închipuit care are câteva dosare penale pentru că a bătut nişte copii de 14-15 ani din Peluza Nord de la CSU Craiova pentru a-şi câştiga notorietate în rândul Peluzei Sud şi în Craiova, însă se întâlneşte munte cu munte, darămite om cu om.

Bineînţeles că avem nevoie de galeria aia adevărată. Şi Peluza Sud în multe momente a fost benefică şi a adus multe bucurii acestui club. Ne-am identificat unii cu alţii, însă aceste injurii aberante, continue şi asidue la adresa familiei mele trebuie să înceteze.

Dacă nu încetează, nicio problemă, avem şi noi armele necesare pentru a-i combate”, a mai spus el.