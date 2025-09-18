Lionel Messi a decis la ce echipă își va încheia cariera! Anunțul presei din SUA. „Se află în faza finală a negocierilor”

Articol de Ionuț Nichita - Publicat joi, 18 septembrie 2025, ora 21:30,
Lionel Messi
Lionel Messi

Messi pare tot mai decis să își încheie cariera în fotbalul nord-american. Superstarul argentinian se simte de minune în Florida, înscrie pe bandă rulantă pentru Inter Miami și negociază în aceste zile prelungirea contractului cu formația din MLS.

Lionel Messi, tot mai aproape de prelungirea contractului cu Inter Miami

Lionel Messi a ales să aibă parte de un final liniștit de carieră în Statele Unite ale Americii. A fost adus de David Beckham la Inter Miami, iar acum oficialii clubului pregătesc o nouă ofertă pentru superstarul argentinian.

Presa din Statele Unite anunță că Inter Miami și Lionel Messi negociază prelungirea înțelegerii. Noul contract ar urma să fie unul pe mai mulți ani, iar părțile par din ce în ce mai aproape de un acord. Asta ar însemna că argentinianul își va încheia cel mai probabil cariera la echipa din MLS.

„Cele două părți se află în faza finală a negocierilor, iar sursele citate confirmă că înțelegerea ar putea fi oficializată în curând.

După ce contractul va fi agreat de Messi și Inter Miami, acesta va fi trimis către Major League Soccer pentru aprobarea finală.

Deși în ultimele luni au existat speculații care îl legau pe starul argentinian de cluburi din alte campionate, atât Inter Miami, cât și Messi au subliniat în repetate rânduri că își doresc să continue colaborarea, atât pe teren, cât și în afara lui.

Messi a semnat inițial cu Inter Miami pe 15 iulie 2023, într-un acord pe doi ani și jumătate, valabil până la finalul sezonului 2025”, au scris jurnaliștii de la ESPN.

lionel messi
Cele mai populare stiri
Special

Ronaldinho revine în România! Meciul demonstrativ va avea loc pe 29 noiembrie, la Iași Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho și alte nume mari ale fotbalului vor juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” de pe Dealul Copou din Iași, în cadrul unui eveniment intitulat ‘Football World Ronaldinho Friends’. Kluivert, Makelele, Veron, Edmilson, Quaresma sau Seedorf vor juca și ei în orașul moldav Potrivit organizatorilor, pe 29 noiembrie, lui Ronaldinho, la meciul demonstrativ de pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, i se vor alătura alte nume mari din lunea fotbalului, precum Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, JJ Okocha, Anderson Polga, Patrick Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma, Seedorf și alții. ‘Sunt foarte bun prieten cu Ronaldinho și am avut plăcerea să-l invit la Iași să joace un meci. Va veni să joace pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul de aici, Ronaldinho. Vor fi și câțiva jucători brazilieni și, bineînțeles, jucători români. Încă nu știm ce jucători români vor participa la meci. În curând va fi făcută și confirmarea și vom afla numele lor’, a declarat presei Massimo Domanico, președintele DM Global Way, organizatorul evenimentului. Acesta a afirmat totodată că venirea lui Ronaldinho la Iași va fi ‘o realizare istorică’ pentru că odată cu el vor veni ‘mulți alți brazilieni de nivel internațional’. ‘Am făcut o echipă cu oameni din Iași care au crezut în mine și în acest proiect care a devenit realitate. Este un eveniment important pentru mine’, a afirmat la rândul său Ferdinando Cipullo, unul dintre organizatorii evenimentului. Deși nu a fost stabilit încă definitiv, prețul unui bilet la un astfel de meci poate fi între 40 și 50 de euro. ‘Ronaldinho are foarte mulți prieteni români, așa că pe 29 (noiembrie – n.r.) va fi ceva frumos. Vă pot spune că a auzit despre Iași, dar nu a mai fost aici. A semnat contractul în două minute. Este un eveniment important pentru el și pentru toți cei din echipa sa. Vă așteaptă să veniți în număr tot mai mare la acest meci’, a spus Simone Peretti, alt organizator al evenimentului.

Special
Ronaldinho

Ronaldinho revine în România! Meciul demonstrativ va avea loc pe 29 noiembrie, la Iași Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho și alte nume mari ale fotbalului vor juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” de pe Dealul Copou din Iași, în cadrul unui eveniment intitulat ‘Football World Ronaldinho Friends’. Kluivert, Makelele, Veron, Edmilson, Quaresma sau Seedorf vor juca și ei în orașul moldav Potrivit organizatorilor, pe 29 noiembrie, lui Ronaldinho, la meciul demonstrativ de pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, i se vor alătura alte nume mari din lunea fotbalului, precum Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, JJ Okocha, Anderson Polga, Patrick Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma, Seedorf și alții. ‘Sunt foarte bun prieten cu Ronaldinho și am avut plăcerea să-l invit la Iași să joace un meci. Va veni să joace pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul de aici, Ronaldinho. Vor fi și câțiva jucători brazilieni și, bineînțeles, jucători români. Încă nu știm ce jucători români vor participa la meci. În curând va fi făcută și confirmarea și vom afla numele lor’, a declarat presei Massimo Domanico, președintele DM Global Way, organizatorul evenimentului. Acesta a afirmat totodată că venirea lui Ronaldinho la Iași va fi ‘o realizare istorică’ pentru că odată cu el vor veni ‘mulți alți brazilieni de nivel internațional’. ‘Am făcut o echipă cu oameni din Iași care au crezut în mine și în acest proiect care a devenit realitate. Este un eveniment important pentru mine’, a afirmat la rândul său Ferdinando Cipullo, unul dintre organizatorii evenimentului. Deși nu a fost stabilit încă definitiv, prețul unui bilet la un astfel de meci poate fi între 40 și 50 de euro. ‘Ronaldinho are foarte mulți prieteni români, așa că pe 29 (noiembrie – n.r.) va fi ceva frumos. Vă pot spune că a auzit despre Iași, dar nu a mai fost aici. A semnat contractul în două minute. Este un eveniment important pentru el și pentru toți cei din echipa sa. Vă așteaptă să veniți în număr tot mai mare la acest meci’, a spus Simone Peretti, alt organizator al evenimentului.

Alte stiri din sport
Ronaldinho
Special

Ronaldinho revine în România! Meciul demonstrativ va avea loc pe 29 noiembrie, la Iași Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho și alte nume mari ale fotbalului vor juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” de pe Dealul Copou din Iași, în cadrul unui eveniment intitulat ‘Football World Ronaldinho Friends’. Kluivert, Makelele, Veron, Edmilson, Quaresma sau Seedorf vor juca și ei în orașul moldav Potrivit organizatorilor, pe 29 noiembrie, lui Ronaldinho, la meciul demonstrativ de pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, i se vor alătura alte nume mari din lunea fotbalului, precum Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, JJ Okocha, Anderson Polga, Patrick Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma, Seedorf și alții. ‘Sunt foarte bun prieten cu Ronaldinho și am avut plăcerea să-l invit la Iași să joace un meci. Va veni să joace pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul de aici, Ronaldinho. Vor fi și câțiva jucători brazilieni și, bineînțeles, jucători români. Încă nu știm ce jucători români vor participa la meci. În curând va fi făcută și confirmarea și vom afla numele lor’, a declarat presei Massimo Domanico, președintele DM Global Way, organizatorul evenimentului. Acesta a afirmat totodată că venirea lui Ronaldinho la Iași va fi ‘o realizare istorică’ pentru că odată cu el vor veni ‘mulți alți brazilieni de nivel internațional’. ‘Am făcut o echipă cu oameni din Iași care au crezut în mine și în acest proiect care a devenit realitate. Este un eveniment important pentru mine’, a afirmat la rândul său Ferdinando Cipullo, unul dintre organizatorii evenimentului. Deși nu a fost stabilit încă definitiv, prețul unui bilet la un astfel de meci poate fi între 40 și 50 de euro. ‘Ronaldinho are foarte mulți prieteni români, așa că pe 29 (noiembrie – n.r.) va fi ceva frumos. Vă pot spune că a auzit despre Iași, dar nu a mai fost aici. A semnat contractul în două minute. Este un eveniment important pentru el și pentru toți cei din echipa sa. Vă așteaptă să veniți în număr tot mai mare la acest meci’, a spus Simone Peretti, alt organizator al evenimentului.