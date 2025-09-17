Lionel Messi a marcat un gol și a reuşit un assist pentru Inter Miami la meciul din MLS cu Seattle Sounders, câștigat cu 3-1
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 17 septembrie 2025, ora 11:38,
Lionel Messi a marcat un gol şi a reuşit o pasă decisivă în victoria echipei Inter Miami cu 3-1 împotriva formaţiei Seattle, noaptea trecută, la puţin peste două săptămâni după ce a pierdut în faţa echipei Sounders în finala Leagues Cup.
Sounders a învins Inter Miami cu 3-0 în Leagues Cup la 31 august.
Noaptea trecută, Messi a pasat decisiv pentru Alba în minutul 12 şi în minutul 41 a înscrris golul de 2-0.
Inter Miami a jucat din nou fără Luis Suárez, care a ispăşit al doilea meci din suspendarea de trei meciuri din MLS pentru că a scuipat un membru al staff-ului tehnic al echipei Sounders în finala Leagues Cup.
Pentru Inter Miami urmează meciul de sâmbătă cu D.C. United, iar Sounders va juca duminică în deplasare cu Austin FC.