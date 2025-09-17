Lionel Messi a marcat un gol și a reuşit un assist pentru Inter Miami la meciul din MLS cu Seattle Sounders, câștigat cu 3-1

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 17 septembrie 2025, ora 11:38,
Lionel Messi
Lionel Messi

Lionel Messi a marcat un gol şi a reuşit o pasă decisivă în victoria echipei Inter Miami cu 3-1 împotriva formaţiei Seattle, noaptea trecută, la puţin peste două săptămâni după ce a pierdut în faţa echipei Sounders în finala Leagues Cup.

Sounders a învins Inter Miami cu 3-0 în Leagues Cup la 31 august.

Noaptea trecută, Messi a pasat decisiv pentru Alba în minutul 12 şi în minutul 41 a înscrris golul de 2-0.

Inter Miami a jucat din nou fără Luis Suárez, care a ispăşit al doilea meci din suspendarea de trei meciuri din MLS pentru că a scuipat un membru al staff-ului tehnic al echipei Sounders în finala Leagues Cup.

Pentru Inter Miami urmează meciul de sâmbătă cu D.C. United, iar Sounders va juca duminică în deplasare cu Austin FC.

lionel messiinter miami
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport