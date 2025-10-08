Lionel Messi, mesaj emoționant după retragerea lui Jordi Alba: „Cine îmi va oferi pase acum?”

Fostul fundaș stânga legendar al Barcelonei, Jordi Alba, și-a anunțat oficial retragerea din fotbal, iar mesajele de adio au curs din partea colegilor și foștilor săi coechipieri. Printre acestea s-a remarcat și comentariul sensibil al starului argentinian Lionel Messi, care a evidențiat conexiunea specială pe teren avută cu ibericul.

Într-o postare publică în care Alba își lua rămas bun de la fotbal, Messi a transmis un mesaj plin de emoție:

„Mulțumesc pentru tot, Jordi. Îmi va fi atât de dor de tine. După atât de mult timp petrecut împreună, va fi ciudat să mă uit în stânga și să nu te văd acolo.

E nebunesc câte pase decisive mi-ai oferit în toți acești ani. Cine îmi va mai oferi pase acum???”, a scris legendarul jucător argentinian.

Alba a fost unul dintre cei mai fideli și valoroși pasatori pentru Messi, oferindu-i în carieră nu mai puțin de 33 de assist-uri în cele 413 partide jucate împreună la Barcelona și Inter Miami. În clasamentul paselor decisive pentru Messi, Jordi Alba se află printre cei mai importanți trei jucători, după Luis Suarez, Dani Alves și Andres Iniesta.

Retragerea lui Jordi Alba marchează un final de eră atât pentru fotbalul spaniol, cât și pentru cluburile unde a strălucit, iar cuvintele lui Messi arată legătura puternică și respectul profund dintre cei doi fotbaliști legendari.