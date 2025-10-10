Lisav Eissat a impresionat: „Parcă are ceva din Chivu în tinerețe”

După ce a evoluat la naționalele de juniori ale Israelului, Lisav Eissat a ales să reprezinte România la nivel senior, țară în care s-au născut mama și bunica sa. Debutul său pentru naționala României a fost înregistrat în amicalul cu Moldova, unde Mircea Lucescu l-a titularizat și l-a menținut pe teren pe tot parcursul partidei.

Fostul internațional și actual antrenor al Concordiei Chiajna, Andrei Cristea, l-a lăudat pe tânărul fotbalist, făcând o comparație interesantă cu Cristian Chivu în primii ani ai carierei sale.

„Eissat? Mi-a plăcut. E născut în 2005, e un copil de perspectivă. E o poziție pe care clar avem nevoie de sânge proaspăt, dar parcă a suferit din punct de vedere fizic. A jucat simplu, a construit, a câștigat duelurile la cap, chiar dacă atacanții Postolachi și Boiciuc erau mai înalți sau mai masivi.

Parcă are ceva din Chivu în tinerețe, dar nu vreau să exagerez. Din alergarea lui, din poziționarea în teren e clar că are nevoie de experiență, de meciuri cât mai grele, dar eu cred că poate fi o variantă pentru viitor”, a spus Andrei Cristea, după ce a asistat la meciul de pe Arena Națională.

Despre atac, Cristea a apreciat strategia României: „O execuție frumoasă a lui Louis Munteanu, un corner foarte bine bătut. Se vede clar că este o strategie gândită și lucrată la antrenament. Multe variante la poziția de număr 9 nu prea avem, sunt doar Bîrligea și Munteanu. Important este să fim eficienți, să câștigăm cele 3 puncte, nu să fim spectaculoși.”