Lisav Eissat a reacționat imediat după ce a debutat pentru naționala României

Lisav Eissat, noua speranță a naționalei României, a debutat cu succes în tricoul „tricolorilor” în amicalul câștigat în fața Moldovei, scor 2-1, joi seară, 9 octombrie. Tânărul fundaș central în vârstă de 20 de ani, legitimat la Maccabi Haifa, a primit dublă cetățenie română și israeliană, dar surprinde prin faptul că nu cunoaște încă limba română.

După meci, Eissat a postat pe rețelele sociale un mesaj în limba engleză:

„Bucuros că am debutat pentru România. Mulțumesc pentru sprijin. Vom continua să muncim”, a scris Lisav Eissat.