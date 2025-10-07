Lisav Eissat, noua speranță a naționalei României: „Serios? Nu știam asta!”

Lisav Eissat, fundașul central de 20 de ani al celor de la Maccabi Haifa, a fost convocat pentru prima dată în echipa națională a României, pentru partidele cu Moldova și Austria din octombrie. Tânărul jucător s-a arătat surprins să afle că este cel mai tânăr fotbalist din lotul condus de Mircea Lucescu, declarând emoționat că această convocare reprezintă o mare provocare și oportunitate în cariera sa.

Eissat, pe jumătate român, pe jumătate musulman, a explicat că originea sa românească și legăturile familiale, în special bunica sa născută în Dorohoi, l-au motivat să accepte această provocare. Deși încă nu stăpânește limba română decât în câteva cuvinte de bază, precum „ce faci?” și „bine”, a primit un dicționar pentru a învăța rapid limba în care să comunice mai bine cu colegii săi.

Fundașul s-a descris ca un jucător rapid, agresiv și puternic, a cărui forță și viteza sunt calități importante în defensivă. Printre modelele sale se numără Cristiano Ronaldo, pe care îl vede ca pe cel mai bun și un exemplu de muncă și disciplină, și Sergio Ramos, ale cărui abilități agresive și inteligente l-au inspirat.

Pe lângă entuziasmul pentru această șansă unică, Eissat a transmis un mesaj clar fanilor naționalei: vrea să fie un jucător care dă totul pentru echipă, visând să ajungă să joace la un turneu final mondial. A precizat că atmosfera din cantonament este excelentă și a mulțumit suporterilor pentru susținere.

„Mulțumesc pentru primirea călduroasă. Eram deja în contact cu Federația Română și cu antrenorul Costin Curelea, selecționerul naționalei U21. Ținem legătura cam de un an și de jumătate. Am vorbit cât de mult îmi doresc să vin în România, să fac pasul următor în cariera mea și să arăt ce pot. Și, pas cu pas, lună de lună, zi de zi, am ajuns mai aproape de acest moment.

Astăzi e prima mea convocare la prima reprezentativă și sunt foarte fericit. A fost foarte emoționant pentru mine. Este o mare provocare, pentru că vorbim despre o echipă națională importantă. Mai presus de toate, o văd ca pe o mare oportunitate. Pot să învăț și să mă dezvolt alături de jucători valoroși și experimentați. Abia aștept. Mi-am început drumul în fotbal la Maccabi Haifa, în Israel, când aveam doar 5 ani.

Bunica mea s-a născut în Dorohoi, în România, și mereu am simțit că partea românească din familia mea mă va ajuta. Cariera mea a evoluat, la un moment dat mă gândeam unde vreau să merg. Am văzut interesul echipei naționale a României, oamenii din federație, inclusiv domnul Lucescu, mi-au spus că le place stilul meu de joc. Când cine îți arată că te prețuiește, pentru mine contează enorm.

Așa că am decis să vin aici. Originea mea e mixtă. Sunt pe jumătate român și pe jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat să vin aici, am discutat mult în familie. Din păcate, nu vorbesc încă limba română, dar mi-au dat un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent de limba pe care o vorbim, pe teren există o singură limbă, cea a fotbalului. Asta e frumusețea fotbalului. Forța e una dintre calitățile mele principale. La fel și viteza. Sunt foarte rapid în defensivă. Aduc agresivitate în joc, acel spirit de luptă care poate intimida atacanții.

Cristiano Ronaldo e cel mai bun, pentru mine. Sunt un om care muncește din greu, nu mă opresc niciodată. Am grijă de corpul meu, mănânc sănătos, mă antrenez corect. Ronaldo e exemplul perfect în acest sens. Și, fiind fundaș central, am fost mereu inspirat și de Sergio Ramos. Îl urmăresc de când avea părul lung la Real Madrid. Îmi place agresivitatea lui, forța și inteligența.

Colegii m-au primit excelent și apreciez enorm asta. Atmosfera e bună. Vremea e altfel, în Israel e mereu soare. Baza de pregătire e extraordinară. E perfect pentru mine. De când am primit convocarea, mulți fani m-au contactat. Vreau să le mulțumesc.

Suporterii vreau să vadă în mine un jucător care dă totul pentru echipa națională. Ăsta sunt eu. Deocamdată, doar vorbim, dar adevărul se vede pe teren. Orice copil vrea să fie la Mondial. Sper să am șansa de a juca la un asemenea turneu. E un vis pentru mine.

Ce faci? Bine (n.r. cuvintele pe care le știe în română). Și câteva mai puțin frumoase, pe care nu vreau să le spun, cuvinte pe care le spunea bunica mea atunci când se enerva. O să învăț din dicționar. Sper ca până la Mondial să știu mai multă română, ca să pot comunica mai bine cu colegii”, a încheiat Lisav Eissat.