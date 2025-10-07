Lisav Eissat, primul interviu după ce a fost convocat la naţionala României

Lisav Eissat (20 de ani), de la Maccabi Haifa, a fost convocat în premieră la prima echipă a României, fiind cel mai tânăr fotbalist din lotul selecţionat de Mircea Lucescu.

Născut în Israel, Eissat a declarat că originea românească a familiei i-a facilitat decizia de a juca pentru România.

”În primul rând, mulţumesc pentru primirea călduroasă. Eram deja în contact cu Federaţia Română, cu antrenorul Costin Curelea, de la reprezentativa U21. Vorbeam constant de un an şi jumătate, cam aşa.

Am vorbit despre cât de mult vreau să vin în România, să-mi duc cariera la următorul nivel, să arăt de ce sunt în stare. De la o zi la alta, de la o lună la alta, momentul s-a apropiat, iar acum am avut parte de prima convocare la naţionala de seniori şi sunt foarte fericit.

M-am născut cu mingea la picior. Mi-am început aventura la Maccabi Haifa, în Israel, când aveam 5 ani. Bunica mea s-a născut în Dorohoi, în România, şi am simţit tot timpul că partea românească îmi va aduce ceva. Când cariera mea a evoluat, ajunsesem în punctul în care trebuia să decid ce vreau să fac.

Am văzut interesul naţionalei României, cât de mult mă considerau ca un proiect de viitor. Oamenii din Federaţie, domnul Lucescu au vorbit cu mine, mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc. Când cineva îţi arată că te preţuieşte, chiar respect asta. Aşa că am decis să vin aici şi sunt foarte fericit.

Da, originea mea este mixtă. Tatăl meu este musulman, bunica născută în Dorohoi. Sunt jumătate român, jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, ştie că echipa naţională a României poate scoate altceva din mine. Am discutat mult în familie, aşteptam asta cu nerăbdare. Acum sunt aici, sunt foarte entuziasmant. Băieţii m-au primit foarte bine.

(n.r. Ai spus că nu vorbeşti română, dar ştii ceva cuvinte?) Ce faci? Bine (n.r. – apoi revine la engleză). Şi unele cuvinte urâte, dar nu vreau să le spun în faţa camerei. Bunica le spune când se enervează. Dar voi învăţa din dicţionar, nu vă faceţi griji. Sper ca până la Mondial să învăţ mai mult, ca să pot comunica mai bine cu colegii”, a declarat tânărul fotbalist.