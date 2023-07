Liverpool a mai transferat un mijlocaș! Cine este jucătorul adus în schimbul a 70 de milioane de euro!

Liverpool nu a avut sezonul trecut prestații tocmai bune. „Cormoranii” s-au pus pe transferat în această vară.

Echipa lui Jurgen Klopp a reușit al 3-lea cel mai scump transfer din istoria clubului. Mai exact, Liverpool l-a adus pe Dominik Szoboszlai, informează jurnalistul Fabrizio Romano.

Dominik Szoboszlai has just signed the official contract. 🔴🔒 #LFC

He’s new Liverpool player on long term deal valid until June 2028 — no option included.

€70m release clause triggered on Friday.

Medical tests successfully completed.

Here we go since yesterday, confirmed ✅ pic.twitter.com/7r4rMLBKof

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023