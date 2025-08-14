Liverpool este aproape de un nou transfer

Liverpool este aproape de transferul fundaşului Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru o sumă de aproximativ 26 de milioane de lire sterline, relatează BBC.

Fundaşul central este o ţintă cheie pentru echipa lui Arne Slot şi este acum pregătit pentru o mutare la Anfield.

Internaţionalul italian Under-19 şi-a început cariera la Padova şi a avut o scurtă perioadă la Sampdoria înainte de a ajunge la Parma vara trecută.

Liverpool ar putea să-şi întărească şi mai mult rândurile defensive şi rămâne în discuţii cu Crystal Palace pentru fundaşul central englez Marc Guehi.

Câştigătorii Cupei FA Palace doresc 40 de milioane de lire sterline pentru căpitanul lor, care mai are doar 12 luni de contract, dar Liverpool vrea să plătească mai puţin de atât.

Preşedintele Eagles, Steve Parish, a declarat la începutul acestei săptămâni că Guehi ar putea fi vândut pentru a evita ca acesta să fie transferat gratuit vara viitoare.

În cazul în care cluburile ajung la un acord, nivelul de timp de joc pe care i l-ar oferi Liverpool va fi un aspect crucial pentru Guehi într-un an de Cupă Mondială.

Reds au cheltuit deja aproximativ 270 de milioane de lire sterline în această vară, deşi au recuperat aproximativ 170 de milioane de lire sterline prin vânzarea de jucători.

Ei au avut, de asemenea, o ofertă de 110 de milioane de lire sterline pentru Alexander Isak respinsă de Newcastle, deşi surse au declarat pentru BBC Sport că suedezul rămâne hotărât să se mute la campionii Premier League.

Semnarea lui Leoni, Guehi şi Isak ar duce cheltuielile de vară ale lui Liverpool dincolo de 400 de milioane de lire sterline.