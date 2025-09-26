Liverpool: Giovanni Leoni va fi indisponibil un an din cauza unei accidentări la ligamentul încrucişat anterior

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat vineri, 26 septembrie 2025, ora 13:34,
Fundaşul echipei Liverpool, Giovanni Leoni, va fi indisponibil timp de un an din cauza unei rupturi de ligament încrucişat anterior, a declarat antrenorul Arne Slot, potrivit BBC.

Jucătorul în vârstă de 18 ani s-a accidentat marţi, la debutul său împotriva echipei Southampton, în turul al treilea al Carabao Cup.

Leoni s-a alăturat echipei Liverpool în august, de la Parma, pentru 26 de milioane de lire sterline plus bonusuri.

„Nu se află într-o situaţie prea bună, deoarece şi-a rupt ligamentul cruciat anterior, ceea ce înseamnă că va fi indisponibil timp de un an”, a declarat Slot.

Accidentarea îl lasă pe Slot cu doar trei fundaşi centrali recunoscuţi: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate şi Joe Gomez.

Liverpool l-a adăugat pe atacantul Federico Chiesa în lotul pentru Liga Campionilor, în locul lui Leoni.

