Liverpool: Giovanni Leoni va fi indisponibil un an din cauza unei accidentări la ligamentul încrucişat anterior

Fundaşul echipei Liverpool, Giovanni Leoni, va fi indisponibil timp de un an din cauza unei rupturi de ligament încrucişat anterior, a declarat antrenorul Arne Slot, potrivit BBC.

Jucătorul în vârstă de 18 ani s-a accidentat marţi, la debutul său împotriva echipei Southampton, în turul al treilea al Carabao Cup.

Leoni s-a alăturat echipei Liverpool în august, de la Parma, pentru 26 de milioane de lire sterline plus bonusuri.

„Nu se află într-o situaţie prea bună, deoarece şi-a rupt ligamentul cruciat anterior, ceea ce înseamnă că va fi indisponibil timp de un an”, a declarat Slot.

Accidentarea îl lasă pe Slot cu doar trei fundaşi centrali recunoscuţi: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate şi Joe Gomez.

Liverpool l-a adăugat pe atacantul Federico Chiesa în lotul pentru Liga Campionilor, în locul lui Leoni.