Liviu Antal a marcat golul victoriei pentru Zalgiris Vilnius, în Lituania

Atacantul român Liviu Antal a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Lituaniei, conform Agerpres.

Antal a marcat în min. 26 și a fost înlocuit în min. 71.

Este al șaptelea meci consecutiv în care Antal marchează pentru Zalgiris în campionat. El are 11 goluri marcate în 18 partide în acest sezon.

Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la Zalgiris.

Virtuala campioană Kauno Zalgiris ocupă primul loc cu 71 de puncte (33 jocuri), urmată de FC Hegelmann, 61 p (33 j), Zalgiris Vilnius, 59 p (34 j), etc.