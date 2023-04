Liviu Ciobotariu: Am făcut lucruri foarte bune, dar trebuie să recunoaştem că am făcut şi greşeli!

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei FC Voluntari, a fost mulţumit de ofensiva formaţiei sale în meciul terminat la egalitate vineri, la Craiova, cu FCU, dar s-a declarat nemulţumit de defensiva care a primit trei goluri.

„Am făcut lucruri foarte bune, dar trebuie sa recunoaştem că am făcut şi greşeli, în primul rând am primit trei goluri. Imi felicit însă jucătorii, pentru că au revenit pe final, de la 3-1, Am primit goluri pe care le puteam evita. Sunt mulţumit de jocul ofensiv, de faptul că echipa a avut mentalitate. Un rezultat pozitiv şi un joc bun. Despre autogolul lui Armaş, ce să spun? Greşeala face parte din joc. El este căpitanul de echipă, liderul vestiarului. Se întâmplă”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Echipa FCU Craiova a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 3-3, cu formaţia FC Voluntari, în primul meci al etapei a patra din play-out-ul Superligii.