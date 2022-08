Liviu Ciobotariu, despre umilința din Gruia: „Am arătat jalnic, penibil! E greu de digerat”

FC Voluntari a fost învinsă clar, în deplasare, de campioana CFR Cluj, 0-4, în Etapa a 8-a din Superligă.

„Ne lipsesc agresivitatea și luciditatea în fața porții”, a recunoscut Liviu Ciobotariu

Pentru tehnicianul oaspeților, Liviu Ciobotariu, ziua trebuia să fie una de sărbătoare, deoarece partida de la Cluj-Napoca a fost cea cu numărul 200 a lui ca antrenor.

Dar lucrurile nu au stat așa cum și-ar fi dorit, iar la final a recunoscut că echipa lui a arătat jalnic. „Foarte multe n-ar fi de spus. E clar că echilibrul s-a rupt în prima repriză, când Nasser a primit cartonașul roșu.

Noi am început bine, am avut două situații bune prin Nemec, însă este clar că n-am reușit să ținem pasaul cu cei de la CFR. Am arătat rău. Chiar dacă am rămas în 10 oameni, nu trebuia să primim încă trei goluri. Un joc slab, nu suntem într-o formă bună.

Va trebui să ne revenim cât mai repede pentru că jucăm sâmbătă un meci foarte important cu Rapid.

Ne lipsesc agresivitatea și luciditatea în fața porții. Am făcut două cadouri, dacă nu trei, la golurile primite. Am avut două goluri pe care le puteam evita. Mă refer la Mihai Popa, care a greșit la două goluri, plus că la al treilea gol Meleke îi pasează adversarului și primim gol”, este analiza făcută de antrenorul echipei ilfovene.

„Am arătat jalnic, penibil! E greu de digerat”, a spus, dezamăgit, Liviu Ciobotariu

Liviu Ciobotariu susține că atât jucătorii, cât și el, au făcut act de prezență la Cluj-Napoca. „Am vorbit cu jucătorii înainte de joc, le-am spus că, în momentul în care joci cu o echipă ca CFR și FCSB, orice greșeală ne costă.

Așa s-a întâmplat. Am făcut act de prezență. Atât jucătorii, cât și eu. E clar că nu mai suntem aceeași echipă din sezonul trecut. Nu mai aveam aceeași determinare, același spirit, aceeași încredere.

În sezonul trecut, rezultatele ne-au ținut. Am avut o serie de șase rezultate pozitive și am mers bine.

În seara asta am arătat jalnic, penibil. Am rămas în 10 oameni, dar asta nu înseamnă că trebuia să încasăm 4 goluri. Îmi asum acest rezultat. Important e să ne trezim cât mai repede. E greu de digerat un rezultat de 4-0.

În sezonul trecut, cred că o singură dată am pierdut la patru goluri. E o problemă pe care eu trebuie să o reglez”, a spus Liviu Ciobotariu, după meci.