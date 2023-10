Liviu Ciobotariu, dezamăgit după ce Sepsi OSK a ratat șansa de a se califica în fazele superioare din Cupa României: „Ne-am prezentat foarte slab!”

Sepsi OSK a cedat pe terenul celor de la Corvinul Hunedoara (0-1). Astfel, covăsnenii au fost eliminați din Cupa României chiar din etapa a 2-a a grupelor.

Liviu Ciobotariu a vorbit despre echipa sa după meci. Iată ce concluzii a tras tehnicianul român.

„Ne-am prezentat foarte slab!”

„Este clar că suntem ieșiți din această competiție, ne-am prezentat foarte slab. N-am avut ocazii de gol, am jucat contra unei echipe de liga a doua și vreau să-i felicit pentru victorie. Am jucat slab, foarte slab, penibil, n-am avut inspirație, nu ne-am apărat bine, am luat un gol din fază fixă unde trebuia să facem apărare om la om.

O situație delicată, pentru că suntem deținătoarea trofeului și cu atât este durerea mai mare. Am ieșit pe ușa din spate pentru că nu ne-am prezentat așa cum trebuia. Știam că întâlnim o echipă cu entuziasm, cu atitudine și am pierdut toate duelurile, n-am jucat practic nimic. În afară de suporterii noștri care au fost la înălțime, noi am jucat foarte slab.

Am venit cu moral, cu încredere, știam că adversarul are agresivitate în joc, că luptă pentru fiecare meci, iar noi nu ne-am prezentat așa cum trebuia. Foarte, foarte slab. Nu ne-au ieșit pasele, n-am verticalizat, am pasat mult înapoi, am pierdut foarte multe mingi la mijlocul terenului. Am schimbat și sistemul pentru a reuși să marcăm, dar n-a fost de ajuns”, a spus Liviu Ciobotariu, după eșecul cu Corvinul.