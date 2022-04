Liviu Ciobotariu, dezamăgit după eșecul cu FCSB: „A fost o zi neagră pentru noi”

FC Voluntari a fost învinsă în deplasare de FCSB cu 0-4 în etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1, iar la finalul partidei de pe Arena Națională antrenorul oaspeților, Liviu Ciobotariu, nu a avut rețineri în a-și manifesta dezamăgirea.

Dezamăgire pentru Liviu Ciobotariu după eșecul lui FC Voluntari cu FCSB

Tehnicianul formației ilfovene a scos în evidență greșelile făcute de elevii lui și nu înțelege de ce au jucat atât de slab. „Un joc foarte slab de partea noastră, am făcut foarte multe greșeli, am început practic de la 0-1. Rar primim goluri pe contraatac. La fel, al doilea gol, o greșeală de poziționare, bine, încă o dată, am făcut multe greșeli.

Îmi asum acest rezultat. Atât eu am făcut greșeli, cât și jucătorii mei. Este un duș rece pentru noi. N-am primit de când sunt eu la echipă patru goluri într-un joc, astăzi a fost o zi neagră pentru noi și am făcut foarte multe greșeli”, a declarat tehnicianul.

Liviu Ciobotariu și-a criticat jucătorii din cauza atitudinii din meciul cu FCSB

De asemenea, tehnicianul echipei FC Voluntari susține că echipa trebuia să arate o altă atitudine, după ce în precedentele două meciuri din play-off a învins Universitatea Craiova cu 3-1 și Farul Constanța cu 1-0, de fiecare dată pe teren propriu.

„N-ar trebui să apară această automulțumire, veneam după două jocuri pozitive, trebuia să avem un moral bun. Trebuia să avem o altă atitudine și exprimare în joc. Am făcut act de prezență, trebuie să recunoaștem. Nu a fost ceea ce ne-am dorit noi”, a încheiat Ciobotariu.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a rămas pe locul 4 în clasament, cu 30 de puncte, după CFR Cluj (45 p), FCSB (40 p) și Universitatea Craiova (36 p), dar înaintea Farului (28 p) și a lui FC Argeș (24 p).