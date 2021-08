Liviu Ciobotariu, dezamăgit după eșecul din Bănie: „O a doua repriză foarte proastă făcută de noi!”

Antrenorul ilfovenilor a oferit prima reacție după înfrângerea echipei sale, scor 0-3, pe terenul celor de la CSU Craiova!

FC Voluntrari a bifat al treilea eșec din noul sezon de Liga 1 și are doar trei puncte acumulate după primele patru etape. La finalul partidei, Liviu Ciobotariu a analizat prestația elevilor săi și a ținut să le atragă atenția acestora cu privire la evoluția dezamăgitoare din repriza secundă. Totodată, tehnicianul a vorbit și despre accidentările lui Gabi Tamaș și Victor Râmniceanu.

„O primă repriză echilibrată, unde noi am făcut un joc bun, atât defensiv, cât și ofensiv. Din păcate la pauză am pierdut doi jucători importanți, pe Tamaș și pe Râmniceanu și nu am reușit să mai menținem ritmul. Am primit două goluri ușor, puteam să fim mai atenți. O a doua repriză foarte proastă făcută de noi, le-am și spus jucătorilor în vestiar. Îmi pare rău că trebuia să gestionăm mai bine meciul. Felicit Craiova pentru victorie.

Pentru noi este foarte important ce urmează, pentru că timpul este foarte scurt până la meciul cu Clinceni. Nu e ușor să treci peste o astfel de înfrângere, însă trebuie să fim bărbați și să mergem mai departe. Îmi pare rău că am pierdut doi jucători. Tamaș va lipsi cel puțin 10 zile, iar la Râmniceanu este ceva mai grav, vom vedea după ecografie ce este!”, a spus Liviu Ciobotariu, la finalul meciului cu CSU Craiova.