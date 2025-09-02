Liviu Ciobotariu, după meciul cu Farul: „Suntem într-o situație delicată”

Antrenorul Petrolului, Liviu Ciobotariu, a fost băgat în ședință de fani după înfrângerea de la Ovidiu, cu Farul Constanța (2-1). După meci, antrenorul „găzarilor” a oferit câteva explicații.

„Am avut posesie, ne-am creat câteva situații de a marca, bara lui Tolea. A doua repriză a aparținut celor de la Farul, poate că nu meritam să pierdem acest joc. Am făcut un joc bun, dar nu este de ajuns. Există această frustrare, supărare. Etapele trec și nu reușim să acumulăm puncte. Trebuie să fim puternici, suntem într-o situație delicată, complicată.

Toată lumea are așteptări din partea noastră și nu reușim să ne echilibrăm în ceea ce privește rezultatele, dar și momentele mai puțin bune din jocurile pe care le-am făcut. Am arătat bine astăzi, dar nu este suficient. Am făcut două greșeli foarte mari.

Vom face analiza, mă voi uita și vom vedea ce trebuie să corectăm pentru meciul următor. Noi greșim mai des decât adversarii și nu este în regulă. O minge venită din margine, din centrare, putea fi oprită. Nu avea voie adversarul să-i ia fața jucătorului nostru.

Nu sunt adeptul să dau vina pe un jucător. Primul vinovat pentru acest meci sunt eu. Eu sunt cel care conduc această echipă, eu fac antrenamentele, primul 11, schimbările. Prea multe greșeli, iar la fiecare joc avem câte o problemă: ba medicală, ba un jucător pleacă la lot. Asta este.

Ricardinho a avut o problemă medicală, probabil că l-aș fi scos la pauză oricum. Bălbărău la fel, o accidentare. Numai mie mi se poate întâmpla așa ceva. Am fost obligat să fac două schimbări din cauza accidentărilor. Sper să trecem de această pasă neagră, pentru că este o situație care ne apasă. Este delicată.

Nu este prima oară când mi se întâmplă un astfel de lucru. Am atâta experiență, aproape 20 de ani ca antrenor. E clar că eu trebuie să rezolv această situație. Trebuie să ne pregătim mai bine, să facem mult mai mult decât am făcut până acum”, a spus Ciobotariu la Prima Sport.