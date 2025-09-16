Liviu Ciobotariu este OUT de la Petrolul Ploiești: ”Mult succes în continuare!”

Dinamo a învins Petrolul Ploiești, scor 3-0, într-un meci din etapa a noua a Superligii.

Drept urmare, suporterii ploieștenilor au cerut demisia antrenorului Liviu Ciobotariu după doar zece partide pe banca tehnică.

Acum, conducerea clubului a anunțat că Liviu Ciobotariu s-a despărțit de ”Lupii Galbeni”.

”FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.

Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.

Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, s-a arătat pe contul oficial de Facebook al Petrolului.

Liviu Ciobotariu a pregătit de-a lungul carierei sale echipele FC Național, CS Otopeni, Pandurii, CF Brăila, Dinamo, CSMS Iași, ASA Târgu Mureș, FC Vaslui, Al-Faisaly, Al-Tai, FC Botoșani, FC Hermannstadt, FC Voluntari și Sepsi.