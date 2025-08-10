Liviu Ciobotariu face un apel către conducere și cere noi transferuri după remiza cu U Cluj 1-1: „Pentru noi este o mare pierdere”

U Cluj și Petrolul Ploiești au remizat sâmbătă, scor 1-1. După meci, antrenorul ploieștenilor, Liviu Ciobotariu, a simțit nevoia să evidențieze nevoia de noi transferuri, făcând un apel către conducere. Tehnicianul a declarat că plecarea lui Tidiane Keita la CFR Cluj reprezintă o pierdere importantă pentru echipa sa.

Antrenorul s-a declarat mulțumit de rezultat, considerându-l echitabil după un meci în deplasare și subliniind adaptarea la condițiile meteo.

„Trebuie să pasăm mai mult, să începem construcția de jos ca să desfacem adversarul. Am înțeles asta în repriza a doua și a fost ok.